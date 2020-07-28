В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет безопасность спортплощадки на площади «Славы»

Проверка прокуратуры была инициирована после обращения местного жителя, который заявил о ненадлежащем содержании объекта.

В ходе проведенного обследования прокуратура выявила многочисленные, в том числе и сквозные повреждения. Среди них: «Полукруглый квотер с трансофрмерами», «Стенка для разгонок», «Фанбокс», «Раунд керб», «Квотер», «Скейт плаза» и другие. Кроме того, установлено, что у части оборудования отсутствует крепеж, а на отдельных элементах конструкций выявлены факты демонтажа.

Данные обстоятельства указывают на несоответствие спортплощадки требованиям безопасности. Объекты создают опасность для жизни и здоровья находящихся на них граждан, прежде всего детей.

На данный момент прокуратура продолжает проводить надзорные мероприятия, направленные на установление ответственных лиц за содержание площадки. По окончанию проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.