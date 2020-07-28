В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрирован лишь один новый случай заражения COVID-19
Сегодня, 13:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Нижнем Тагиле за минувшие сутки зарегистрировали один новый случай заболевания коронавирусом, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил, Коронавирус
По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 209 случаев COVID-19, из которых лишь один — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1089 тагильчан.
Напомним, что всего в регионе с начала пандемии официально подтвердились 19 934 новых случая COVID-19.
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