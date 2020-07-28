В Нижнем Тагиле за сутки зарегистрирован лишь один новый случай заражения COVID-19

По данным оперативного штаба Свердловской области по борьбе с коронавирусом, за сутки в регионе было выявлено 209 случаев COVID-19, из которых лишь один — в Нижнем Тагиле, таким образом, за весь период коронавирусная инфекция нового типа была выявлена у 1089 тагильчан.