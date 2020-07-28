В уральской больнице объяснили ситуацию с выдачей чужого тела родственникам
В Карпинске в больнице прокомментировали ситуацию с подменой тел в морге, в результате которой одного из усопших успели похоронить под чужим именем, пишет E1.
По словам заведующего организационно-методическим отделом больницы Карпинска Максима Альдергота, на данный момент в больнице проводится служебное расследование. К нему подключились Минздрав и прокуратура.
Он отметил, что сотрудник, который занимался этим, уже написал объяснительную.
Причиной возникшей ситуации стало то, что в Карпинске пациентов с коронавирусом хоронят в пакетах с хлоркой и в закрытых гробах, несмотря на то, что с 15 июня такое постановление было отменено.
Альдергот объяснил, что есть рекомендации санврачей, а есть — судебных экспертов. Вскрытием тел больных COVID-19 занимаются вторые, а не патологоанатомы. Получается так, что Роспотребнадзором отменена норма, а судмедэкспертами — нет.
Скончавшийся краснотурьинец имел коронавирус. Сначала он поступил в онкодиспансер в Краснотурьинске, где у него взяли анализы на наличие инфекции и они оказались положительными. После этого он был переведен в Карпинск, где находится госпиталь.
Кроме того, слова дочери погибшего о том, что ее отцу не хватило аппарата ИВЛ представители больницы отрицают.
Напомним, ранее родственники одного из умерших от коронавируса в Карпинске заявила, что им выдали тело неизвестного мужчины. В результате они обратились с заявлением в полицию.