Власти анонсировала реальный рост пенсий россиян до 2024 года

В Министерстве труда пояснили, что размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определяются Федеральным законом № 350-ФЗ, в котором говорится, что в период с 2021 по 2024 годы индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 — на 5,9%, с 1 января 2023 — на 5,4%, с 1 января 2024 — на 5,5%.