Власти анонсировала реальный рост пенсий россиян до 2024 года
Сегодня, 10:45ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Власти анонсировали реальный рост пенсий россиян до 2024 года посредством отмены заморозки их накопительной части, а также их индексации, сообщают «Новые известия».
Сюжеты: Национальные проекты 2019-2024
В Министерстве труда пояснили, что размеры индексаций пенсий неработающим пенсионерам определяются Федеральным законом № 350-ФЗ, в котором говорится, что в период с 2021 по 2024 годы индексация будет превышать уровень ожидаемой инфляции, в том числе с 1 января 2021 года пенсии будут проиндексированы на 6,3%, с 1 января 2022 — на 5,9%, с 1 января 2023 — на 5,4%, с 1 января 2024 — на 5,5%.
Напомним, в мае 2018 года были приняты указы президента, закрепившие девять приоритетных направлений, которые нужно реализовать до конца текущего срока действия полномочий Владимира Путина на посту главы государства, в числе которых стоит задача улучшения благосостояния людей, в том числе, пенсионеров.
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