«Заповедник 90-х». Блогер Варламов раскритиковал набережную в Екатеринбурге
Сегодня, 11:27ОбществоФото: Личная страница ВКонтакте Ильи Варламова
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Московский блогер Илья Варламов на своей личной странице в социальной сети «ВКонтакте» раскритиковал реконструированную набережную реки Исеть в Екатеринбурге.
Сюжеты: Екатеринбург
Варламов раскритиковал администрацию города за создание на отремонтированной набережной «заповедника 90-х».
Будто сейчас 1996 год, и модный луна-парк приехал в советский ЦПКиО,сообщил Илья Варламов.
Урбанист подвергает критике возможность катания на лошадях, а также устаревшие, с его точки зрения, киоски с закусками и батуты для детей.
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Блогер приводит примеры более удачных, по его мнению, планировочных решений для реализации возможностей сохранения точек общественного питания, а также активностей для взрослых и детей.
Напомним, ранее Илья Варламов назвал главу Екатеринбурга Александра Высокинского «диванным генералом» за высказывание мэра о том, что при возникновении ЧС население города нельзя будет эвакуировать на электробусах.
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