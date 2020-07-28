«Заповедник 90-х». Блогер Варламов раскритиковал набережную в Екатеринбурге

Варламов раскритиковал администрацию города за создание на отремонтированной набережной «заповедника 90-х».

Будто сейчас 1996 год, и модный луна-парк приехал в советский ЦПКиО,сообщил Илья Варламов.

Урбанист подвергает критике возможность катания на лошадях, а также устаревшие, с его точки зрения, киоски с закусками и батуты для детей.

Блогер приводит примеры более удачных, по его мнению, планировочных решений для реализации возможностей сохранения точек общественного питания, а также активностей для взрослых и детей.