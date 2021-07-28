20-летняя тагильчанка вышла замуж за 73-летнего тренера и родила ему ребенка

20-летняя тагильчанка вышла замуж за 73-летнего тренера и родила ему ребенка
20-летняя тагильчанка вышла замуж за 73-летнего тренера и родила ему ребенка
Сегодня, 13:29ОбществоФото: страница Татьяны Карпуниной в Instagram
Жительница Нижнего Тагила — 20-летняя Татьяна Карпунина втайне от родных вышла замуж за своего 73-летнего тренера по тяжелой атлетике, а затем уехала к нему в Москву и родила ребенка.

Татьяна Карпунина вместе с супругом Алексеем Вороном и трехмесячным сыном сейчас живут в Москве, где Алексей работает тренером по тяжелой атлетике. С ним Татьяна начала заниматься онлайн, а через некоторое время приехала на сборы в столицу России, где произошла первая личная встреча будущих супругов.

Затем тренер пригласил тагильчанку к себе, чтобы усерднее тренироваться и вести юную спортсменку к мечте — стать мастером спорта и поехать на Олимпийские Игры.

И вот так вот, сломя голову, не зная куда и зачем, я поехала. Родители ничего не знали, они думали, что я еду в училище олимпийского резерва, но никак не к чужому человеку, рассказала Татьяна АН «Между строк».

Вскоре между девушкой и пожилым мужчиной завязались любовные отношения. Через некоторое время Татьяна забеременела и поехала в Тагил разговаривать с родными.

Девушка говорит, что родители уговаривали ее сделать аборт, пугали рождением нездоровых детей.

В свою очередь, дети Алексея тоже не обрадовались новостям, они сказали: «Ты че, батя, с ума сошёл?!». Но, несмотря на мнение родных и общественности, на разницу в возрасте, вызывающее недоумению у близких, влюбленные сыграли свадьбу, затем у них родился сын.

По словам супругов, они не ощущают полувековой разницы в возрасте и мечтают вскоре вернуться в спорт, а также съездить в Эстонию, откуда родом Алексей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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