220 миллионов направят на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле

Эксперты оценили степень износа здания МАОУ СОШ № 23 им. Ю. И. Батухтина в Нижнем Тагиле — она составляет не менее 70%. Информация о поиске подрядчика на проведение капремонта в образовательном учреждении, построенном в 1939 году, размещена на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта — 220,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».
Согласно техзаданию, в здании общей площадью более 3,8 тысячи квадратных метров, расположенном на улице Черных, 86 будет проведен капитальный ремонт как внутри, так и на фасадной части. Также планируется капитально отремонтировать кровлю, электрические сети, системы тепло-и водоснабжения, канализации внутри школы и снаружи.
Срок окончания работ по капремонту — не позднее 30 июля 2024 года.
По завершению капремонта подрядчик в течение 10 дней после окончания работ обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.
Напомним, в конце мая 2021 года капитальный ремонт школы № 24 на Руднике имени III Интернационала начался в Нижнем Тагиле. Завершиться работы должны к концу текущего года.