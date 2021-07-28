220 миллионов направят на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле

220 миллионов направят на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле
220 миллионов направят на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:04ОбществоФото: Яндекс.Карты
Школу № 23 имени Ю. И. Батухтина в Нижнем Тагиле капитально отремонтируют в ближайшие годы. Поиск подрядчика на контракт с начальной ценой свыше 220 миллионов рублей, проходит путем проведения электронного аукциона.

Эксперты оценили степень износа здания МАОУ СОШ № 23 им. Ю. И. Батухтина в Нижнем Тагиле — она составляет не менее 70%. Информация о поиске подрядчика на проведение капремонта в образовательном учреждении, построенном в 1939 году, размещена на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 220,4 миллиона рублей. Заказчиком выступает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

Согласно техзаданию, в здании общей площадью более 3,8 тысячи квадратных метров, расположенном на улице Черных, 86 будет проведен капитальный ремонт как внутри, так и на фасадной части. Также планируется капитально отремонтировать кровлю, электрические сети, системы тепло-и водоснабжения, канализации внутри школы и снаружи.

Срок окончания работ по капремонту — не позднее 30 июля 2024 года.

По завершению капремонта подрядчик в течение 10 дней после окончания работ обязан за свой счет устранить выявленные дефекты.

Напомним, в конце мая 2021 года капитальный ремонт школы № 24 на Руднике имени III Интернационала начался в Нижнем Тагиле. Завершиться работы должны к концу текущего года.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
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