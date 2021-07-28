Архангельский ЦБК стал генеральным партнером акции «День эколога 2021»

Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат (АЦБК) выступил в качестве генерального партнера акции Всемирного фонда дикой природы (WWF) «День эколога — 2021». В текущем году день выпал на 29 июля, а слоганом выбрали «Следи за знаками: выбирай правильный путь!».

По традиции акцию провели в день, когда естественно возобновляемые природные ресурсы заканчиваются и люди начинают пользоваться ими в кредит, рассчитывая восполнить потерю в дальнейшем, пишет kp.ru. По словам директора по работе с корпоративными партнерами и сторонниками WWF России Ирины Воробьевой, комбинат уже не в первый раз поддерживает экологические акции. В 2019 году АЦБК принял участие в создании Двинско-Пинежского заказника площадью свыше 300 тыс. га. «Мы рады, что АЦБК к нам присоединился, ведь комбинат уделяет повышенное внимание ответственности своей цепочки поставок и продолжает ставить перед собой цели по снижению воздействия на экологию», — отметила Воробьева. Следует сказать, что с 2004 года АЦБК пользуется на своих предприятиях системой экологического менеджмента, а с 2006 года контролирует выброс парниковых газов в атмосферу. В текущем году ООН признала экологическую программу предприятия одной из самых эффективных в мире по достижению Целей устойчивого развития. Кроме того, относительно недавно комбинат получил комплексное экологическое разрешение (КЭР) сроком на 7 лет. «Получение комплексного экологического разрешения поможет реализовать намеченные организационные и технические мероприятия, цель которых заключается в комплексном снижении нагрузки на экологию и оптимизации контроля», — отметил директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак. Также по словам Крупчака, сегодня получение комплексного экологического разрешения — сравнительно новая процедура, и в России мало компаний, которые соответствуют параметрам Роспотребнадзора в данной сфере.

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