Более чем на 46% выполнен план по капремонту многоквартирников в Свердловской области

Также Станислав Суханов рассказал, что большой проблемой стал рост цен на стройматериалы. Из-за этого затраты на работы стали превышать стоимость контрактов. Чтобы не допустить банкротства подрядчиков или снижение объемов работ, Свердловская область совместно с другими регионами России выступили с инициативой, чтобы на федеральном уровне было принято постановление, которое позволит компенсировать разницу в цене. Сейчас документ находится на согласовании.