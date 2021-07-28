Более чем на 46% выполнен план по капремонту многоквартирников в Свердловской области

Более чем на 46% выполнен план по капремонту многоквартирников в Свердловской области
Более чем на 46% выполнен план по капремонту многоквартирников в Свердловской области
Сегодня, 16:31ОбществоФото: Региональный Фонд капремонта
С начала 2021 года капитально отремонтировано 46,8% запланированных многоквартирных домов. Строительно-монтажные работы выполнены на 2076 объектах из 4437.

В 2021 году капитальный ремонт многоквартирных домов проводится в 69 муниципалитетах Свердловской области. В шести из них программа выполнена досрочно.

На конец июля 2021 года объем запланированных работ в Нижнем Тагиле выполнен на 90%. В семи МКД полностью завершен ремонт кровли, в двух — системы электро- и теплоснабжения. Также в одном доме заменены системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. На других объектах строители продолжают ремонт фасадов, подвалов, а также инженерных коммуникаций.

В текущем году в Нижнем Тагиле предусмотрена замена 114 лифтов: 77 из них уже работают, 30 подъемников проходят проверку, остальные — в стадии завершения.

Такие показатели стали возможны, потому что подрядчик начал работы еще в 4 квартале 2020 года сразу после заключения контракта с Фондом капремонта. В 2021 году на ремонт МКД в Нижнем Тагиле потратят более 106,5 миллиона рублей.

По состоянию на 27 июля 2021 года в Свердловской области обновлено 352 крыш, отремонтировано 52 фасада, а также 63 подвальных помещения. В 180 домах выполнен ремонт систем электроснабжения, в 277 — систем холодного водоснабжения. Горячее водоснабжение заменено в 199 МКД, система водоотведения — в 279 домах. Системы отопления обновлены в 175 зданиях.

Фото:Региональный Фонд капремонта

В Свердловской области идет большая работа по замене лифтов, планируется обновить 887 подъемников в 315 МКД. Работы ведутся в 13 муниципалитетах региона: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменск-Уральском, Первоуральске, Серове и других городах.

За полгода строители окончили капремонт 452 лифтов, из них 372 уже запущены в эксплуатацию.

Замена лифта в многоквартирных домах до девяти этажей проводится в 60-дневный срок, а в домах свыше девяти этажей — ремонт лифта занимает 80 дней, пояснил генеральный директор Фонда капитального ремонта Свердловской области Станислав Суханов.

Фото:Региональный Фонд капремонта

Он отметил, что за шесть месяцев 2021 года собираемость взносов за капремонт составила 91,6%. К концу года ожидаются показатели около 96%, как и в 2020 году.

Также Станислав Суханов рассказал, что большой проблемой стал рост цен на стройматериалы. Из-за этого затраты на работы стали превышать стоимость контрактов. Чтобы не допустить банкротства подрядчиков или снижение объемов работ, Свердловская область совместно с другими регионами России выступили с инициативой, чтобы на федеральном уровне было принято постановление, которое позволит компенсировать разницу в цене. Сейчас документ находится на согласовании.

Мы ждем от Минстроя РФ принятия поправок в нормативно-правовую базу, которые дадут возможность региональным операторам увеличивать цену контрактов о проведении капитального ремонта в ходе их исполнения до 25%, пояснил Станислав Суханов.

Нижний Тагил ул. Землячки, д.2 после капитального ремонта
Фото:Региональный Фонд капремонта

Ознакомиться с плановыми сроками капремонта, а также с видами работ, проводимых по адресам жильцы могут на официальном сайте Фонда https://fkr66.ru/ в разделе «Найти дом» на главной странице.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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