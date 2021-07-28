Дегтярев договорился с ОАК о выделении 600 млн руб. Комсомольску-на-Амуре

Дегтярев договорился с ОАК о выделении 600 млн руб. Комсомольску-на-Амуре
Дегтярев договорился с ОАК о выделении 600 млн руб. Комсомольску-на-Амуре
Сегодня, 17:24ОбществоФото: фрагмент видео
Важный для жителей Комсомольска-на-Амуре документ подписали 28 июля Михаил Дегтярев и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь. Согласно договору Дегтярева с одной из самых крупных государственных корпораций, за три года Комсомольску-на-Амуре выделят 600 млн рублей.

Все эти средства направят на развитие медицины, благоустройство Комсомольска-на-Амуре, формирование хороших условий для занятий спортом и развития культуры, пишет transsibinfo.com.

Уже в текущем году в планах благоустроить парк имени Ю. А. Гагарина, привести в порядок 26 дворов в Ленинском районе (в том числе поставить спортивные и детские площадки), а также территорию на пересечении улиц Уральской и Калинина. Любителей спорта ожидают хорошие новости. В этом году установят скалодром, проведут реконструкцию спортплощадки СК “Смена”, на территории авиационного завода организуют спортплощадку.

В Дом культуры авиастроителей, а также на лыжную базу “Снежинка” и в городские школы поступит новое современное оборудование.

В целом так называемая программа социального партнерства предполагает финансирование по шести направлениям: формирование человеческого капитала, комфортная городская среда, здравоохранение, спортивная инфраструктура, культура, образование и молодежная политика.

Средства в муниципалитеты в целом и Комсомольск, в частности, привлекают как по линии регулярно действующих федеральных программ, так и через договоренности Дегтярева с крупнейшими государственными корпорациями. Речь, в частности, идет о "Ростехе", куда входит ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация”.

То есть одно из важнейших для Комсомольска-на-Амуре предприятий гарантированно получит заказы, а сам город и население - долгожданные благоприятные изменения, касающиеся развития социальной инфраструктуры.

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