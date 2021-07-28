Экс-сотрудник уральского Ростехнадзора получил 6 лет тюрьмы за взятки в 1,4 млн

Экс-сотрудник уральского Ростехнадзора получил 6 лет тюрьмы за взятки в 1,4 млн
Экс-сотрудник уральского Ростехнадзора получил 6 лет тюрьмы за взятки в 1,4 млн
Сегодня, 16:40ОбществоФото: 1МI
Инспектор Уральского управления Ростехнадзора приговором суда отправлен в тюрьму на 6 лет. Он получил взятки на общую сумму порядка 1,4 миллиона рублей за игнорирование нарушений, выявленных в ходе проверок.

Синарский районный суд Каменска-Уральского вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего государственного инспектора межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дениса Семашко и признал его виновным по статье 290 Уголовного кодекса РФ (Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за совершение действий в пользу взяткодателя и за попустительство по службе, в крупном размере).

Инспектор взял деньги с организации, выполняющей капстроительство подстанции, за игнорирование выявленных в ходе проверки нарушений, касающихся строительных норм и правил, проектной документации и требований промышленной безопасности. Их не устранение грозило подрядчику срывом сроков сдачи объекта в эксплуатацию и, как следствие, привлечением к административной ответственности.

В сентябре 2015 года представитель предприятия осуществил перевод в безналичной форме денежных средств в размере 400 тысяч рублей на банковский счет близкой родственницы обвиняемого. Кроме того, в период с ноября по декабрь 2015 года обвиняемый получил через посредника денежные средства в размере 1 миллиона рублей от генерального директора того же предприятия за не отражение в акте проверки выявленных нарушений, рассказали подробности в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

При вынесении приговора суд учел, что ранее данный инспектор Ростехнадзора уже был осужден за совершение аналогичных преступлений, и приговорил его к 6 годам лишения свободы. Отбывать срок мужчина будет в исправительной колонии строгого режима. Также он лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года.

Напомним, городской суд ЗАТО Лесной снял с бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова обвинения во взяточничестве. Русаков был признали виновным только в незаконной предпринимательской деятельности.

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