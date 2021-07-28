Из-за коронавируса отменён День строителя в Екатеринбурге

Праздник в честь Дня строителя, который должен был состояться в Екатеринбурге 7 августа 2021 года, решили отменить в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 в регионе.

Вместо отменённого мероприятия Гильдия строителей Урала создаст площадку на набережной Городского пруда возле БЦ «Президент». Будут сделаны комплекс для занятий спортом, яблоневая аллея, а также скамейки, созданные по эскизу Бориса Бернаскони — архитектора, который спроектировал «Ельцин Центр», пишет Е1. По словам президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, территория вблизи Городского пруда пользуется популярностью у бегунов. Однако на других спортсменов она рассчитана не была. В зоне отдыха также появятся спортивные площадки для воркаута и йоги. Напомним, День города в Екатеринбурге в 2021 году пройдёт в онлайн-формате. Празднование Дня Металлурга в Нижнем Тагиле отменено из-за COVID-19

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