Из-за коронавируса отменён День строителя в Екатеринбурге

Из-за коронавируса отменён День строителя в Екатеринбурге
Из-за коронавируса отменён День строителя в Екатеринбурге
Сегодня, 14:34ОбществоФото: 1МI
Праздник в честь Дня строителя, который должен был состояться в Екатеринбурге 7 августа 2021 года, решили отменить в связи с увеличением заболеваемости COVID-19 в регионе.

Вместо отменённого мероприятия Гильдия строителей Урала создаст площадку на набережной Городского пруда возле БЦ «Президент».

Будут сделаны комплекс для занятий спортом, яблоневая аллея, а также скамейки, созданные по эскизу Бориса Бернаскони — архитектора, который спроектировал «Ельцин Центр», пишет Е1.

По словам президента Гильдии строителей Урала Вячеслава Трапезникова, территория вблизи Городского пруда пользуется популярностью у бегунов. Однако на других спортсменов она рассчитана не была.

В зоне отдыха также появятся спортивные площадки для воркаута и йоги.

Напомним, День города в Екатеринбурге в 2021 году пройдёт в онлайн-формате.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
Свердловская областьотдыхобществоплощадкаЕкатеринбург
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы