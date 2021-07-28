Многодетной семье погорельцев из-под Тагила пообещал помочь с жильем губернатор

Многодетной семье погорельцев из-под Тагила пообещал помочь с жильем губернатор
Многодетной семье погорельцев из-под Тагила пообещал помочь с жильем губернатор
Сегодня, 15:30ОбществоФото: Страница Евгения Куйвашева в Instagram
Семья Сергеевых из Кушвы под Нижним Тагилом, у которых 27 июля дотла сгорел дом, пообещал помочь губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он поручил найти для многодетных родителей новое жилье.

Глава региона дал поручение найти для семьи Сергеевых из Кушвы новое жилье. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram, отметив, что эта семья — уникальная.

Волонтеры уже нашли для семьи постельное белье, подушки, одеяла, продукты. Администрация Кушвы предоставила временное жилье. Я поручил как можно скорее найти возможность обеспечить Сергеевых новым жильем, написал Евгений Куйвашев.

Напомним, во вторник 27 июля пожар уничтожил дом многодетной семьи из Кушвы, полностью уничтожив вещи и документы. Пока погорельцев разместили на даче, но она не пригодна для зимовья.

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