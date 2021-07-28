Многодетной семье погорельцев из-под Тагила пообещал помочь с жильем губернатор

Глава региона дал поручение найти для семьи Сергеевых из Кушвы новое жилье. Об этом губернатор написал на своей странице в Instagram, отметив, что эта семья — уникальная.
Волонтеры уже нашли для семьи постельное белье, подушки, одеяла, продукты. Администрация Кушвы предоставила временное жилье. Я поручил как можно скорее найти возможность обеспечить Сергеевых новым жильем, написал Евгений Куйвашев.
Напомним, во вторник 27 июля пожар уничтожил дом многодетной семьи из Кушвы, полностью уничтожив вещи и документы. Пока погорельцев разместили на даче, но она не пригодна для зимовья.