На Урале будет проведена реформа управления СКР на транспорте

Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России будет сформировано на Урале. Об этом стало известно 28 июля 2021 года.

Данное ведомство образовано вследствие присоединения Уральского управления на транспорте к Приволжскому, сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на должность руководителя новой организации полковника юстиции Анатолия Митина. Ранее полковник являлся главой Приволжского управления. Функцией Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России станут расследование преступлений в сфере движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также таможни в Приволжском и Уральском транспортных округах. Главк СКР на транспорте готовят к ликвидации в Свердловской области

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