На Урале будет проведена реформа управления СКР на транспорте

На Урале будет проведена реформа управления СКР на транспорте
На Урале будет проведена реформа управления СКР на транспорте
Сегодня, 13:14ОбществоФото: 1МI
Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России будет сформировано на Урале. Об этом стало известно 28 июля 2021 года.

Данное ведомство образовано вследствие присоединения Уральского управления на транспорте к Приволжскому, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поставил на должность руководителя новой организации полковника юстиции Анатолия Митина. Ранее полковник являлся главой Приволжского управления.

Функцией Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России станут расследование преступлений в сфере движения и эксплуатации водного, воздушного и железнодорожного транспорта, а также таможни в Приволжском и Уральском транспортных округах.

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