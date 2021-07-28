На втором месте по числу самых умных школьников оказался Нижний Тагил

На втором месте по числу самых умных школьников оказался Нижний Тагил
На втором месте по числу самых умных школьников оказался Нижний Тагил
Сегодня, 22:24ОбществоФото: 1MI
Власти Свердловской области подведи итоги Единого государственного экзамена 2021 года и ранжировали города с наиболее умными выпускниками. В рейтинге лидирует Екатеринбург, а после него расположился Нижний Тагил.

По итогам ЕГЭ, 170 свердловских выпускников набрали максимальное количество баллов по выбранному предмету, шесть школьников — по двум. Из общего числа свыше 70 выпускников обучались за пределами столицы Урала.

В учебных заведениях Нижнего Тагила оказалось 16 выпускников, набравших 100 баллов, из Сухого Лога — 4, а из Верхней Салды — 3. По два ученика показали высшие результаты в Заречном, Асбесте, Верхней Пышме Алапаевске и Березовском. Про одному школьнику, получившему 100 баллов, живут в Рефтинском, Верхотурье, Карпинске, Североуральске, Краснотурьинске, Невьянске, Алапаевском районе, Среднеуральске, Кушве, Туринске и Ирбите.

В Лесном выпускница школы № 76 получила 200 баллов — по информатике и русскому языку, а в Каменска-Уральского ученица лицея № 10 набрала высшие баллы по биологии и химии. Также высшей оценки по химии и английскому языку удостоился воспитанник новоуральской гимназии.

В Первоуральске ученик школы № 9 набрал 100 баллов по физике и химии, но 96 баллов по профильной математике. В том же городе воспитанник школы № 7 получил максимальный результат по информатике, сообщает Ура.ру.

В 2021 году в Ревде оказалось четыре школьника-стобальника. Выпускница учебного заведения № 3 получила максимальные баллы по физике и профильной математике, а в Артемовском ученики сразу трех школ набрали 100 баллов по русскому языку.

Напомним, Ангелина Колмогородцева, выпускница гимназии № 144 в Екатеринбурге получила лучший результат в Свердловской области на ЕГЭ. Она набрала 299 баллов.

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ЕкатеринбургНижний Тагил
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