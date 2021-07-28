На втором месте по числу самых умных школьников оказался Нижний Тагил

Власти Свердловской области подведи итоги Единого государственного экзамена 2021 года и ранжировали города с наиболее умными выпускниками. В рейтинге лидирует Екатеринбург, а после него расположился Нижний Тагил.

По итогам ЕГЭ, 170 свердловских выпускников набрали максимальное количество баллов по выбранному предмету, шесть школьников — по двум. Из общего числа свыше 70 выпускников обучались за пределами столицы Урала. В учебных заведениях Нижнего Тагила оказалось 16 выпускников, набравших 100 баллов, из Сухого Лога — 4, а из Верхней Салды — 3. По два ученика показали высшие результаты в Заречном, Асбесте, Верхней Пышме Алапаевске и Березовском. Про одному школьнику, получившему 100 баллов, живут в Рефтинском, Верхотурье, Карпинске, Североуральске, Краснотурьинске, Невьянске, Алапаевском районе, Среднеуральске, Кушве, Туринске и Ирбите. В Лесном выпускница школы № 76 получила 200 баллов — по информатике и русскому языку, а в Каменска-Уральского ученица лицея № 10 набрала высшие баллы по биологии и химии. Также высшей оценки по химии и английскому языку удостоился воспитанник новоуральской гимназии. В Первоуральске ученик школы № 9 набрал 100 баллов по физике и химии, но 96 баллов по профильной математике. В том же городе воспитанник школы № 7 получил максимальный результат по информатике, сообщает Ура.ру. В 2021 году в Ревде оказалось четыре школьника-стобальника. Выпускница учебного заведения № 3 получила максимальные баллы по физике и профильной математике, а в Артемовском ученики сразу трех школ набрали 100 баллов по русскому языку. Напомним, Ангелина Колмогородцева, выпускница гимназии № 144 в Екатеринбурге получила лучший результат в Свердловской области на ЕГЭ. Она набрала 299 баллов. Школьница из Екатеринбурга стала лучшей по результатам ЕГЭ в Свердловской области

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