Подозреваемый в смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле найден

Подозреваемый в смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле найден
Подозреваемый в смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле найден
Сегодня, 13:51ОбществоФото: 1МI
Следователи установили виновного в гибели 9-летнего мальчика от удара током на крыльце магазина на улице Победы в Нижнем Тагиле. Мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который устанавливал антивандальную решетку на кондиционер на стене рядом с крыльцом магазина на улице Победы в Нижнем Тагиле, где в ночь на 24 июля погиб 9-летний мальчик.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Подозреваемым в совершении преступления стал 40-летний местный житель, который в конце 2020 года по договоренности с собственником помещения устанавливал решетку кондиционера. В ходе монтажа он пробил питающий кабель устройства саморезом, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В данный момент тагильчанин находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.

Напомним, ребенка ударило током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле около полуночи 24 июля, пока он ждал маму. От полученных травм 9-летний мальчик скончался в больнице.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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