Подозреваемый в смерти 9-летнего мальчика на крыльце магазина в Нижнем Тагиле найден

Правоохранительные органы установили личность мужчины, который устанавливал антивандальную решетку на кондиционер на стене рядом с крыльцом магазина на улице Победы в Нижнем Тагиле, где в ночь на 24 июля погиб 9-летний мальчик.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Подозреваемым в совершении преступления стал 40-летний местный житель, который в конце 2020 года по договоренности с собственником помещения устанавливал решетку кондиционера. В ходе монтажа он пробил питающий кабель устройства саморезом, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В данный момент тагильчанин находится под подпиской о невыезде, расследование продолжается.
Напомним, ребенка ударило током на крыльце магазина в Нижнем Тагиле около полуночи 24 июля, пока он ждал маму. От полученных травм 9-летний мальчик скончался в больнице.