Публичные слушания по использованию земельного участка в Запрудном пройдут в Тагиле

Земельный участок расположен на проспекте Уральский, 87. Само мероприятие будет проводиться 18 августа с 10.00 до 10.20 часов в помещении Управления архитектуры и градостроительства, расположенного на улице Красноармейская, 36, кабинет 17.
Прием предложений и рекомендаций участников публичных слушаний принимаются до 17 августа в здании Управления архитектуры и градостроительства на улице улица Красноармейская, 36, кабинет 15.
Контроль за выполнением постановления возложен на начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Ирину Бородину.
Напомним, в микрорайоне Запрудный Нижнего Тагила будет возведен старообрядческий храм. Данное решение 26 ноября 2020 года приняли депутаты на заседании Нижнетагильской гордумы. По планам местных старообрядцев, строительство будет проходить за свой счет, но с привлечением спонсоров.