Публичные слушания по использованию земельного участка в Запрудном пройдут в Тагиле

Напомним, в микрорайоне Запрудный Нижнего Тагила будет возведен старообрядческий храм. Данное решение 26 ноября 2020 года приняли депутаты на заседании Нижнетагильской гордумы. По планам местных старообрядцев, строительство будет проходить за свой счет, но с привлечением спонсоров.