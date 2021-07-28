Скончался 35-летний судья в Екатеринбурге

Свою юридическую карьеру начал в 2009 году с должности секретаря судебного заседания в районном суде Курганской области.
2 января 2016 года указом Президента РФ назначен судьей Ленинского районного суда города Екатеринбурга. В этой должности он проработал 5 лет.
Коллеги характеризуют его как высококвалифицированного и добросовестного судьей, опытным и умелым руководителем состава, пользовавшимся заслуженным уважением в суде. Сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Напомним, что число судей в Уставном суде Свердловской области уменьшится на два человека. Депутаты регионального заксобрания примут поправки в областной закон во время заседания 27 июля 2021 года.