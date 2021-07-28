Скончался 35-летний судья в Екатеринбурге

Скончался 35-летний судья в Екатеринбурге
Скончался 35-летний судья в Екатеринбурге
Сегодня, 13:25ОбществоФото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
35-летий судья Ленинского районного суда в Екатеринбурге скончался вчера, 27 июля 2021 года. Белых Антон Сергеевич родился 5 октября 1985 года в Кургане.

Свою юридическую карьеру начал в 2009 году с должности секретаря судебного заседания в районном суде Курганской области.

2 января 2016 года указом Президента РФ назначен судьей Ленинского районного суда города Екатеринбурга. В этой должности он проработал 5 лет.

Коллеги характеризуют его как высококвалифицированного и добросовестного судьей, опытным и умелым руководителем состава, пользовавшимся заслуженным уважением в суде. Сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Напомним, что число судей в Уставном суде Свердловской области уменьшится на два человека. Депутаты регионального заксобрания примут поправки в областной закон во время заседания 27 июля 2021 года.

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Екатеринбург
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