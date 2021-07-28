Смерть судьи и «неравный брак» спортсменов. Итоги дня в Свердловской области

Супруги с грудным ребенком из Белоярского района Свердловской области рассказали, что медики отказались лечить их от COVID-19 и попросили подождать 10 дней. Родителям не взяли анализы и не дали бесплатные лекарства. Жена заболела коронавирусом через неделю после родов, а затем и ее муж. По словам свердловчанки никакого особого внимания из-за новорожденного к ним не было, а супругу пришлось самому ехать в больницу, где ему предложили лечиться самостоятельно. Сейчас супружеская пара уже выздоровела, однако женщина считает, что такое отсутствие помощи может для кого-то обернуться летальным исходом.