Текущие ремонты в школах Нижнего Тагила подходят к концу

На текущий ремонт школ Нижнего Тагила в 2021 году из муниципального бюджета выделено почти 33 миллиона рублей. В данный момент работы на объектах подходят к концу.

Ремонтные работы в школах Нижнего Тагила идут в соответствии с утвержденным графиком и выходят на завершающую стадию. В 2021 году на эти цели в местном бюджете было предусмотрено 32,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба мэрии. В 14 образовательных учреждениях обновлены краши, в 48 — заменены оконные блоки, в 3 — завершаются ремонтные работы в спортзалах, в 17 — выполнен ремонт помещений. Как отметили в городском управлении образования, завершиться ремонтные работы на всех объектах должны к 10 августа 2021 года. В этом году мы выделили серьезные средства на приведение в порядок школьных помещений. Обновляем классы, спортзалы, кабинеты и прилегающие территории. Дети должны обучаться в комфортных и безопасных условиях, подчеркнул глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. В общей сложности на подготовку школ к новому учебному году направлено 484,4 миллиона рублей. Средства направлены на повышение пожарной безопасности, антитеррористическую защищенность, обеспечение соблюдения санэпид норм, а также на укрепление материально-технической базы учреждений. Напомним, в ближайшие годы капитально отремонтируют школу № 23 имени Ю. И. Батухтина в Нижнем Тагиле. Начальная цена контракта — 220,4 миллиона рублей. 220 миллионов направят на капремонт школы № 23 в Нижнем Тагиле

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