В народную программу «Единой России» включили меры по повышению качества медпомощи

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой разработки общероссийского стандарта первичной медицинской помощи. В его основе лежит принцип «пациентоцентричности». Нужные для этого меры будут включены в народную программу политического объединения.

На стратегической сессии единороссов, где обсуждали инициативы медиков из регионов в народную программу, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сказал, что для создания этого стандарта придется провести переподготовку медицинских работников. Им нужно организовать непрерывное образование. Также предстоит поменять принципы инвестирования в систему ОМС, информирует nashgorod.ru. Каждый процесс должен крутиться вокруг больного - такие стандарты надо транслировать из мегаполисов во все клиники, полагает Денис Проценко. Единороссы считают ключевой проблемой медицины в РФ нехватку профессионалов, в первую очередь в селах. Члены партии реализуют программу «Земский доктор», которая позволит решить соответствующий вопрос. Депутат Госдумы Александр Якубовский заявил, что в проект надо внести дополнения. Парламентарий предлагает распространить выплаты на всех молодых медиков. И это не должно зависеть от того, в каком населенном пункте они станут работать. Реализация данных мер требует корректировки правила организации работы фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, нужно предусмотреть жилье для медиков. Ликвидировать кадровый дефицит поможет увеличение числа бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, рассказал ректор Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения России Владимир Шкарин. Нужно трудоустраивать студентов в медицинские учреждения с первых курсов обучения. Выпускники, которые оканчивают шестой курс медучилища, должны претендовать на должность врача, пояснил он. Единороссы предлагают давать субсидии для перелетов медиков к пациентам, состояние которых оценивается как нетранспортабельное. Также необходимо решить проблему доставки лекарственных препаратов в отдаленные районы. Сайт ER.ru сообщает: в Минздраве РФ поддерживают идеи врачей в народную программу «Единой России». Первый замглавы ведомства Виктор Фисенко призвал субъекты страны начать решать поднятые проблемы. “Поликлиники должны быть самодостаточными – оснащены современным лабораторным, рентгенологическим оборудованием, чтобы на ранней стадии распознавать заболевания и «не гонять» пациента по другим учреждениям. Но пока в регионе этот вопрос не решен. И это вторая по значимости проблема после дефицита квалифицированных врачей. Важно разработать федеральную программу, которая будет концентрироваться именно на решении проблем первичного звена здравоохранения: дефицита кадров и современного оборудования. Ряд поликлиник давно нуждается в ремонте. Есть стандарт оснащения поликлиник – они должны быть светлыми, теплыми, с достаточным оборудованием и числом квалифицированных врачей. Но до достижения этого идеала повсеместно – еще большой фронт работ. Сегодня в регионе очень многое сделано по внедрению современных высоких технологий в медицине, но обычный человек может до них не добраться, если они не будут доступны пациентам уже на уровне поликлиник и амбулаторий. А это чревато запоздалой диагностикой и запущенными болезнями,” - считает председатель комитета по социальной политике заксобрания Вячеслав Погудин.

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