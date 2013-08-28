Качество выполняемых дорожных работ в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего (ФОТО)

По проверке улиц Береговая-Ударная и Уральский проспект общественным движением «Тагил без ям» был сделан фотоотчет. По результатам осмотра также выявлено много замечаний, например, забитая крышка колодца, явный стык дорожного полотна, использование сломанного бордюра и многое другое.