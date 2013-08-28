Качество выполняемых дорожных работ в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего (ФОТО)
28 августа 2013, 11:55ОбществоCorey
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23 августа, в минувшую пятницу, состоялась комиссия по проверке качества выполнения дорожных работ в Нижнем Тагиле по улице Окунева и Юности. Кроме того, в понедельник, 26 августа, состоялась проверка качества по улице Береговая-Ударная и Уральский проспект.
В состав комиссии вошли:
Обнаружены следующие замечания по качеству выполнения дорожных работ по улице Окунева:
Обнаружены следующие замечания по качеству выполнения дорожных работ по улице Юности:
По проверке улиц Береговая-Ударная и Уральский проспект общественным движением «Тагил без ям» был сделан фотоотчет. По результатам осмотра также выявлено много замечаний, например, забитая крышка колодца, явный стык дорожного полотна, использование сломанного бордюра и многое другое.
Фотографии ОД «Тагил без ям»
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