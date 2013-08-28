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Качество выполняемых дорожных работ в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Качество выполняемых дорожных работ в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего (ФОТО)

28 августа 2013, 11:55ОбществоCorey
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