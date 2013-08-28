Педагоги Нижнего Тагила обсудили задачи нового учебного года (ФОТО)

С приветственным словом к собравшимся обратился Глава города Сергей Носов, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, председатель Нижнетагильской городской думы Александр Маслов.

С докладом о состоянии и задачах отрасли выступил начальник городского управления образования Игорь Юрлов. Он напомнил, что с 1 сентября в полную силу вступает новый закон об образовании. В Нижнем Тагиле сделано многое для того, чтобы привести систему в соответствие с федеральными стандартами. Серьезные изменения произошли в дошкольном образовании. За год введено в строй два новых детских сада, еще пять находятся в стадии строительства. К 1 сентября во многих ОУ проведены ремонты. В 12-й и 44-й школах в новые помещения переведены столовые. Ученики 90-й в этом году получат в подарок современный стадион. Работы по строительству стадионов начинаются на территориях еще двух школ. Повышение зарплаты педагогам, воспитателям и низкооплачиваемым категориям работников образования позволило решить кадровую проблему на 98%. Созданная по инициативе мэра городская управляющая компания взяла на себя содержание инженерных коммуникаций муниципальных учреждений образования.

Все предпринимаемые меры дают положительные результаты. В этом году среди тагильских выпускников - 100 медалистов, в том числе 63 золотых. 17 человек получили высший балл по ЕГ, а ученица школы № 75/42 показала лучший результат сразу по трем предметам. Многие тагильские образовательные учреждения являются экспериментальными площадками по реализации городских, региональных и федеральных программ, внедряют инновационные технологии, получают гранты. Начинает работу новый тип ОУ – православная гимназия. Большое внимание в этом году уделено развитию загородных оздоровительных лагерей.

Тем не менее, в отрасли остается ряд вопросов, которые еще предстоит решить. Так, семь тысяч детей ждут места в детских садах (из них от трех до семи лет – 234 человека). Вызывает беспокойство ветхость отдельных зданий, в которых занимаются дети.

Сергей Носов заверил педагогов, что и в следующем году в отрасли будет расти заработная плата, продолжится строительство детских садов, также планируется оформить заявку на две новых школы. Педагогов же мэр попросил уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодежи: «Тагилу есть чем гордиться. Такой богатой историей не может похвастать ни один промышленный центр России. Воплощаются в жизнь приоритетные социальные проекты Программы комплексного развития Нижнего Тагила, идет большая работа по обеспечению комфортных условий проживания тагильчан. Важно сохранить все, что уже сделано и что будет сделано. А для этого - сформировать у наших детей культуру поведения, культуру отношения к своему городу».