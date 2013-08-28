По итогам 2013 года инфляция в России составит 5-6%

По опыту прошлого года можно сказать, что повышение тарифов на услуги ЖКХ сказывается на росте инфляции примерно 1 месяц. В 2012 году, согласно данным статистики, уровень инфляции в июне был 0,9%, в июле 1,2%, в августе 0,1%. Однако в прошлом году не наблюдалось столь сильного ослабления российского рубля относительно курса евро и доллара. В июле этого года уровень инфляции составил 0,8% и почти приблизился к рекордному значению этого года, который был достигнут в январе и равнялся 1,0%.

Рост цен на продукты и услуги массового потребления напрямую сказывается на повышении уровня инфляции в стране. Минэкономразвития РФ скорректировало прогноз роста потребительских цен на 2014 г. до уровня 4,5-5,5%. Продолжающееся ослабление курса рубля напрямую влияет на рост инфляции.

Одним из факторов обесценения рубля относительно европейской и американской валюты является снижение темпов роста российской экономики. Федеральный бюджет РФ испытывает нехватку денежных средств, и ряд утвержденных государственных программ подвергаются корректировке.

Для выполнения взятых обязательств перед населением, руководство страны вынуждено прибегать к данному инструменту финансовой политики. В качестве положительного момента роста инфляции можно назвать увеличение конкурентных преимуществ российской продукции относительно зарубежных аналогов на международных рынках, -- говорит Тамара Касьянова, Генеральный директор «2К-Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл».

Девальвация национальной валюты напрямую влияет на рост инфляции, чем сильнее обесценивается российский рубль, тем выше уровень инфляции в стране. На данный момент крайне тяжело оценить возможный уровень инфляции в РФ, так как курс евро и доллара продолжает укрепляться относительно нашей валюты. Но финансовые ведомства не корректируют свой прогноз по инфляции на 2013 году, который, по их мнению, составит 5-6%.