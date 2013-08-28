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По итогам 2013 года инфляция в России составит 5-6%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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По итогам 2013 года инфляция в России составит 5-6%

28 августа 2013, 15:35ОбществоCorey
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