Получить водительские права можно будет по месту обучения, а сам экзамен усложнится в два раза

Это прописано в проекте постановления правительства, а закон о безопасности дорожного движения, который вводит новые категории, подкатегории, а также новые правила игры на рынке подготовки водителей, вступит в силу с 5 ноября. При этом появится огромное число регламентов, и накануне утвержденные Правила сдачи экзаменов на право управления и выдачи водительских удостоверений как раз входят в число новых документов.

Итак, теперь кандидатам придется дважды сдавать экзамены, да и учиться тоже в два этапа. То есть сначала будущему водителю дают начальные навыки (теоретический курс и практика), затем он их подтверждает на внутреннем экзамене, получая на руки промежуточную аттестацию. Далее кандидат отправляется в ГИБДД, и вновь сдает экзамен, который тоже состоит из двух частей.

Желающий обучиться вождению проходит упражнения на площадке по регламенту (пока в разработке), и получает экзаменационный лист с отметкой о сдаче, заверенный подписью экзаменатора и печатью экзаменационного подразделения. Ура, теперь кандидат допущен к обучению в городе, в реальных дорожных условиях.

Поучившись ездить по городу, человек получает некий аттестат зрелости, снова идет в ГИБДД, чтобы сдать последний экзамен – город. И только тогда получает права.

Если кандидат не сдал первую часть экзамена - теорию или площадку - следующая пересдача может быть назначена не ранее, чем через семь дней. Здесь количество попыток не ограничено. Хоть каждую неделю приходи, пересдавай. А вот на сдачу экзамена по городским дорогам отпущено три попытки. Они также назначаются через семь дней. Если с третьего раза сдать не удалось, то следующий экзамен назначается уже через 30 дней, сообщает «Российская газета».