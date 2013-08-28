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Получить водительские права можно будет по месту обучения, а сам экзамен усложнится в два раза
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Получить водительские права можно будет по месту обучения, а сам экзамен усложнится в два раза

28 августа 2013, 09:10Общество
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