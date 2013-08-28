Скидки до 50% на цифровую технику!

Конец лета – это не только последние жаркие деньки. Это – еще и беспрецедентные жаркие скидки!

Интернет-магазин LANTAR - магазин электроники по низким ценам - объявляет единственный день распродаж: вас ждут скидки до 50%! Только 28 августа и только с 9.00 до 20.00 часов.

Вот только несколько примеров того, что вы сможете приобрести в день распродаж:

• Планшет ASUS Nexus 7 7", 16Gb, Android 4.1 - 7990 руб.

• Ноутбук Asus Eee PC 1011CX Atom N2600/ 1G/320/ 10"/W7S - 7904 руб.

• Ультрабук Toshiba Satellite U940-DQS i5/6G/640+32SSD/14"/GT630M2G/W8 - 21 500 руб.

• Планшет 3Q EL72B 7"/4GB/Android 4.0 - 2250 руб.

В ассортименте также есть бытовая техника!

Скидки от 5 до 50% будут установлены на все товары. Отличная возможность подготовиться к старту учебно-делового сезона без особых потерь! Магазин и так славится своими неплохими ценами, но от этих скидок действительно бросает в жар! А приятное дополнение к ценам – доставка в день заказа*

Запомнили? Только 28 августа!

www.lantar.ru Тел. (343) 311-23-07