Способы ловли усача

В последнее время «благодаря» загрязнению наших водоемов различными ядовитыми химикатами и иными вредными веществами его численность сильно сократилась, поскольку он любит чистую воду. В некоторых странах СНГ эту рыбу даже занесли в Красную Книгу, так что перед тем как отправиться на рыбалку не лишним будет поинтересоваться правилами лова в выбранном водоеме.

Искать усача следует в глубоких местах – ямах, углублениях, руслах рек ниже перекатов. Нередко его можно встретить в местах образования обратного течения и водоворотов. Одной из характерных особенностей его поведения являются высокие прыжки, которые он любит проделывать по утрам и вечерам.

Ловят усача как поплавочной удочкой, так и донкой. Применяемые поплавочные снасти должны обладать высокой прочностью. Из удилищ следует выбирать упругие, до 5 метров в длину. В качестве основной, применяется леска толщиной от 0,3 до 0,4 мм. Для поводка применяют 0,25 мм. Наиболее подходящими крючками считаются №6-8 с цевьем среднего размера.

В не столь далекие времена, когда наши водоемы еще не были настолько угнетенными хозяйственной деятельностью человека и усач в них встречался гораздо чаще, для его ловли больше использовали донки. Причем для каждого времени суток она была своя. На утреннюю и вечернюю зорьку, а также во время ловли в дневное время использовалась донка с 3-5 поводками по четверти метра каждый. Глухое концевое грузило следовало подбирать с таким расчетом, чтобы оно не сносилось течением. Для ловли ночью использовали скользящий груз, который должен был перемещаться по основной леске между двумя узелковыми стопорами. К ее концу привязывали два поводка один –40 см, другой – 50 см. Узлы вязали в разные стороны, дабы избежать запутывания.

Поскольку усач ловится, по большей части, ночью, и в это время ближе подходит к берегу, стало быть, для ночной рыбалки вполне достаточно будет 15 метров лески. При ловле днем снасть делают несколько длиннее.

Усач – хищник, поэтому в качестве наиболее приемлемой насадки для его ловли используют навозного червя, выползка либо подлистника. Мелкие особи червей насаживают пучком, крупных – поодиночке, непременно оставляя небольшой кончик. Помимо них, усач хорошо клюет на мясо ракушки-перловицы, раковую шейку и личинок разных насекомых. В летний период можно использовать нарезанный кубиками мягкий и вязкий сыр. В случае если он оказался твердотелым, перед рыбалкой рекомендуется выдержать его в молоке. Можно в теплом. Не отказывается усач, также, от вареного картофеля или распаренных зерен злаков.

Прекрасной насадкой в течение всего летнего сезона является кровь животных. В особенности овцы. Выдержанная в прохладном погребе, загустевшая, она прекрасно режется на кубики по размеру применяемого крючка. Помимо усача, эту насадку любят практически все представители семейства карповых. Ее также с успехом применяют при ловле налима, окуня, судака, берша, ерша-носаря и пр. А вот на живца усач, иной раз, клюет даже лучше, чем на иные насадки. В этом случае его клев отличается резкостью. Нередко он самоподсекается.

Пойманный усач оказывает отчаянное сопротивление. Стараясь освободиться от крючка, он резко бросается из стороны в сторону, стараясь спрятаться под находящиеся рядом камни, коряги и иные укрытия. Нередко он применяет и другие уловки.

Усач – рыба живучая. Уложив его во влажную траву можно доставить его домой живьем. Он отличается вкусным мясом, а балык – вообще считается деликатесом.