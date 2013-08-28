YOU+NISSAN – новый сайт для клиентов марки Nissan
28 августа 2013, 13:20ОбществоПолина
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YOU+NISSAN – новый сайт для клиентов марки Nissan Заходите с компьютера или смартфона.
- Находите ближайшего официального дилера, обращайтесь в службу поддержки Nissan и службу помощи на дорогах.
- Узнавайте полезную информацию об эксплуатации и обслуживании Вашего автомобиля Nissan.
- Настраивайте получение предупреждений об основных датах обслуживания.
- "Запоминайте" с помощью мобильного приложения место Вашей парковки, храните свои водительские документы в цифровом виде для того, чтобы всегда иметь их с собой.
- Получайте еще больше услуг с каждым обновлением.
- Получайте персональные уведомления о сервисных кампаниях.
- Пользуйтесь индивидуальными предложениями, доступными только подписчикам YOU+NISSAN.
- Посещайте эксклюзивные мероприятия для владельцев автомобилей NISSAN.
Как зарегистрироваться
Для регистрации Вам потребуется VIN автомобиля.
VIN автомобиля Вы можете найти:
- Зайдите на страницу YOU+NISSAN www.youplusnissan.ru.
- Нажмите кнопку «Зарегистрироваться».
- Введите VIN Вашего автомобиля.
- Введите контактную информацию, пункты, помеченные звездочкой (*), обязательны к заполнению.
- проверьте введенную Вами информацию.
- Если Вы ввели корректную информацию, ознакомьтесь, пожалуйста, с правилами и условиями, поставьте флажок в соответствующем поле и нажмите «Дальше».
Поздравляем с успешной регистрацией!
- После регистрации Вы получите доступ к личному кабинету в мобильном приложении YOU+NISSAN.
Cкачайте приложение YOU+NISSAN* и пользуйтесь сервисами в любое удобное для Вас время.
- Если Вам не удается зарегистрироваться, свяжитесь со службой поддержки клиентов Nissan по телефону 8-800-200-59-90.
* Доступно в Google Play или App Store.
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