30 млн рублей выделены на снос недостроенного интерната в Нижнем Тагиле

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Недостроенный дом-интернат для престарелых и инвалидов на улице Максарева будет снесен до конца 2018 года, на эти цели выделены 30,6 млн рублей.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: АН «Между строк»
На официальном сайте госзакупок размещен тендер о проведении работ по сносу недостроенного дома-интерната на улице Максарева между домами №5 и №9. Максимальная цена контракта составила 30,6 млн рублей.
По условиям договора подрядчик должен обеспечить снос здания до 25 декабря 2018 года. Ликвидация здания будет реализована в рамках программы «Снос объектов незавершенного строительства, достройка которых по результатам обследования признана нецелесообразной».
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