30 млн рублей выделены на снос недостроенного интерната в Нижнем Тагиле

На официальном сайте госзакупок размещен тендер о проведении работ по сносу недостроенного дома-интерната на улице Максарева между домами №5 и №9. Максимальная цена контракта составила 30,6 млн рублей.

По условиям договора подрядчик должен обеспечить снос здания до 25 декабря 2018 года. Ликвидация здания будет реализована в рамках программы «Снос объектов незавершенного строительства, достройка которых по результатам обследования признана нецелесообразной».