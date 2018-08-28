Александр Маршал и Виктория Дайнеко споют на Дне танкиста в Нижнем Тагиле

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8 сентября жители Нижнего Тагила будут отмечать День танкиста. На празднике выступят звезды российской эстрады — Александра Маршала и Виктории Дайнеко.
Сюжеты: Нижний Тагил
По информации пресс-службы администрации города, Виктория Дайнеко выступит на площади перед ДК имени Окунева. Концерт Александра Маршала пройдет на полигоне НТИИМ.
Кроме того, в этот день тагильчан ждут фестиваль уральской военной кухни, историческая реконструкция Курской битвы и праздничный салют.
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