Александр Маршал и Виктория Дайнеко споют на Дне танкиста в Нижнем Тагиле

По информации пресс-службы администрации города, Виктория Дайнеко выступит на площади перед ДК имени Окунева. Концерт Александра Маршала пройдет на полигоне НТИИМ.

Кроме того, в этот день тагильчан ждут фестиваль уральской военной кухни, историческая реконструкция Курской битвы и праздничный салют.