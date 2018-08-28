Екатеринбуржцу грозит 7 лет тюрьмы за посылку со стероидами

Мужчина был задержан в почтовом отделении, когда получал посылку из Белоруссии. В посылке были обнаружены 200 стероидов и ампула с жидкостью.

По заключению специалистов, таблетки и жидкость содержат станозолол. Данное вещество запрещено ввозить на территорию РФ. В профессиональном спорте станозолол считается допингом. По словам таможенников, вещество используют для наращивания мышечной массы люди, занимающиеся бодибилдингом и тяжелой атлетикой.