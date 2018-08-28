Екатеринбуржцу грозит 7 лет тюрьмы за посылку со стероидами

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Житель Екатеринбурга задержан сотрудниками таможни за контрабанду анаболиков.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Накануне.ru»
Мужчина был задержан в почтовом отделении, когда получал посылку из Белоруссии. В посылке были обнаружены 200 стероидов и ампула с жидкостью.
По заключению специалистов, таблетки и жидкость содержат станозолол. Данное вещество запрещено ввозить на территорию РФ. В профессиональном спорте станозолол считается допингом. По словам таможенников, вещество используют для наращивания мышечной массы люди, занимающиеся бодибилдингом и тяжелой атлетикой.
Екатеринбуржцу грозит до 7 лет тюрьмы за контрабанду сильнодействующих веществ.
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