Главврач Ачитской больницы оштрафован за превышение времени прибытия скорой помощи

В прокуратуру обратилась местная жительница, которая пожаловалась на работу бригады скорой помощи, которая ехала на вызов более 20 минут.

В адрес главврача было внесено представление для устранения недостатков. Кроме того, на главу больницы было возбуждено дело об административном нарушении из-за нарушения правил, которые предусмотрены лицензией. По решению суда врач оштрафован на 15 тыс. рублей.