Главврач Ачитской больницы оштрафован за превышение времени прибытия скорой помощи
Сегодня, 22:50Общество
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Главврач Ачитской районной больницы был привлечен к административной ответственности из-за того, что вызванная бригада скорой помощи не приехала вовремя к пациенту.
Источник: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
В прокуратуру обратилась местная жительница, которая пожаловалась на работу бригады скорой помощи, которая ехала на вызов более 20 минут.
В адрес главврача было внесено представление для устранения недостатков. Кроме того, на главу больницы было возбуждено дело об административном нарушении из-за нарушения правил, которые предусмотрены лицензией. По решению суда врач оштрафован на 15 тыс. рублей.
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