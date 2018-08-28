Кафе в Екатеринбурге снесено ради строительства нового храма

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Из-за строительства нового храма в центре Екатеринбурга на улице 8 марта снесено кафе.
Сюжеты: Екатеринбург
Предпринимательницу из Екатеринбурга суд обязал снести принадлежащее ей кафе для строительства нового храма. Кроме того, за счет владелицы кафе был снесен расположенный рядом павильон «Цветы».
Иск в суд подал православный приход храма Воскресения Христова Екатеринбургской епархии РПЦ. По решению суда женщина должна была демонтировать свое кафе и расположенный рядом павильон. На их месте планируется построить храм Воскресения Христова.
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Женщина не сразу выполнила решение суда. Ее трижды оштрафовали. Только после этого объекты были демонтированы под контролем судебных приставов. За неудовлетворение требований суда с женщины взыскали дополнительный сбор в размере пять тысяч рублей, сообщает Ura.ru.
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