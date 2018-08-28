Кафе в Екатеринбурге снесено ради строительства нового храма

Предпринимательницу из Екатеринбурга суд обязал снести принадлежащее ей кафе для строительства нового храма. Кроме того, за счет владелицы кафе был снесен расположенный рядом павильон «Цветы».

Иск в суд подал православный приход храма Воскресения Христова Екатеринбургской епархии РПЦ. По решению суда женщина должна была демонтировать свое кафе и расположенный рядом павильон. На их месте планируется построить храм Воскресения Христова.