Консультация по трудоустройству несовершеннолетних пройдет в Нижнем Тагиле

С 3 по 5 сентября ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» организует консультирование несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в вопросах, касающихся временного трудоустройства.

Все желающие могут получить ответы на свои вопросы в свободное от учебы время по адресу: улица Газетная, 45а, кабинет 103.

Время работы консультационного пункта:

3 и 5 сентября с 9:00 до 17:00 4 сентября — с 11:00 до 19:00.

Также информацию можно получить по адресу: улица Правды, 13, кабинет 6.

Время работы консультационного пункта:

3 и 5 сентября с 9:00 до 17:00 4 сентября — с 10:00 до 18:00.