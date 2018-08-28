Консультация по трудоустройству несовершеннолетних пройдет в Нижнем Тагиле

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С 3 по 5 сентября для несовершеннолетних Нижнего Тагила пройдет консультация по вопросам временного трудоустройства.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: официальный сайт Нижнего Тагила
С 3 по 5 сентября ГКУ «Нижнетагильский центр занятости» организует консультирование несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в вопросах, касающихся временного трудоустройства.
Все желающие могут получить ответы на свои вопросы в свободное от учебы время по адресу: улица Газетная, 45а, кабинет 103.
Время работы консультационного пункта:
3 и 5 сентября с 9:00 до 17:00 4 сентября — с 11:00 до 19:00.
Также информацию можно получить по адресу: улица Правды, 13, кабинет 6.
Время работы консультационного пункта:
3 и 5 сентября с 9:00 до 17:00 4 сентября — с 10:00 до 18:00.
В селе Петрокаменское несовершеннолетние граждане могут обратиться за консультацией по адресу: улица Почтовая, 3 с 3 по 5 сентября с 9:00 до 17:00.
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