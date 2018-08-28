Находившийся 17 лет в федеральном розыске преступник задержан под Серовом

В деревне под Серовом был пойман мужчина, который скрывался от правосудия на протяжении 17 лет. Первыми преступникам опознали сотрудники скорой помощи.
В середине декабря 2001 года в поселке Марсяты Серовского района произошёл конфликт между местными жителями, который закончился ножевым ранением и последующей смертью одного из участников драки. Полиция сразу установила предполагаемого убийцу, но задержать его не смогла. Мужчину объявили в федеральный розыск.
На протяжении 10 лет подозреваемый скрывался в Ивдельском городском округе, за рубежом, в Удмуртии и Екатеринбурге. В мае 2018 года он вернулся в родной поселок, где проживал в заброшенных домах и питался ворованными овощами. Ухудшение состояния здоровья вынудило мужчину в середине августа обратиться к супруге, которая вызвала скорую помощь.
Прибывшие медики опознали преступника и сообщили о нем в полицию, которая произвела задержание. Теперь подозреваемый заключен под стражу, правоохранительные органы собирают материал для завершения расследования. В случае обвинительного приговора мужчине грозит до 15 лет тюремного заключения, сообщает СУ СК России по Свердловской области.