ООО «Новый город» в Екатеринбурге лишило света жителей многоэтажки

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Екатеринбургская компания ООО «Новый город» привлечена к административной ответственности за возведение новостройки, которая почти полностью перекрывает солнечный свет соседнему дому.
Сюжеты: Екатеринбург
Осенью 2017 года жители дома №17 на улице Софьи Новгородцевой пожаловались в Роспотребнадзор на ООО «Новый город» за то, что новостройка, возведенная компанией, полностью лишила их солнечного света. Непрерывное солнечное освещение в комнате составляет лишь 28 минут.
Сначала дело рассмотрел Кировский районный суд, а затем и областной. Застройщик направил жалобу в Верховный суд РФ, но и он подтвердил законность судебных решений. ООО «Новый город» ждет административное наказание, сообщает газета «Вечерние ведомости».
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