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ООО «Новый город» в Екатеринбурге лишило света жителей многоэтажки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ООО «Новый город» в Екатеринбурге лишило света жителей многоэтажки

Сегодня, 10:00Общество
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