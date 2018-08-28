Пропавший из больницы в Нижнем Тагиле пациент с амнезией нашелся в Качканаре

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72-летний Валерий Партхайль, который 26 августа ушел из Демидовской больницы в Нижнем Тагиле, нашелся у родственников в Качканаре.
Сюжеты: Нижний Тагил
Утром 28 августа полицейские Качканара обнаружили его у родственников. Как рассказали в поисковом отряде «Скорпион», они до поздней ночи искали мужчину на ГГМ, откуда был сигнал, что там видели похожего по приметам человека.
А сегодня утром нам звонят полицейские из Качканара и просят убрать ориентировку: мужчину нашли живым. Пока неясно, как пропавший с амнезией и такими недугами смог самостоятельно, без денег добраться до другого города,рассказал руководитель отряда Игорь Гапонов.
Сейчас пенсионер снова госпитализирован, только уже в больницу Качканара, пишет ИА «Все новости».
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