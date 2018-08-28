Пропавший из больницы в Нижнем Тагиле пациент с амнезией нашелся в Качканаре

Утром 28 августа полицейские Качканара обнаружили его у родственников. Как рассказали в поисковом отряде «Скорпион», они до поздней ночи искали мужчину на ГГМ, откуда был сигнал, что там видели похожего по приметам человека.

А сегодня утром нам звонят полицейские из Качканара и просят убрать ориентировку: мужчину нашли живым. Пока неясно, как пропавший с амнезией и такими недугами смог самостоятельно, без денег добраться до другого города,рассказал руководитель отряда Игорь Гапонов.