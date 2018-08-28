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#домахорошо
Рабочая группа будет создана для разработки концепции студкластера в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рабочая группа будет создана для разработки концепции студкластера в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:00Общество
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