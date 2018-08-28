Рабочая группа будет создана для разработки концепции студкластера в Нижнем Тагиле

Создание студкластера 27 августа обсуждалось на круглом столе в мэрии Нижнего Тагила. В обсуждении принимали участие сотрудники отделов кадров градообразующих предприятий города, образовательных учреждений, студенты и представители родительского комитета города, а также врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

80% школьников уезжают из Нижнего Тагила после окончания школы. По мнению участников круглого стола, изменить подобное положение дел поможет создание студенческого кластера, в котором должны быть созданы условия не только для учебы, но и для проживания и отдыха.

Мы доросли до того, чтобы в Нижнем Тагиле был единый образовательный центр с территорией, где сконцентрированы не только современные лаборатории, но и созданы условия для жизни, отдыха и реализации бизнес-проектов, подчеркнул Владислав Пинаев.