Рабочая группа будет создана для разработки концепции студкластера в Нижнем Тагиле
Разработкой концепции студенческого кластера в Нижнем Тагиле займется специально созданная рабочая группа.
Создание студкластера 27 августа обсуждалось на круглом столе в мэрии Нижнего Тагила. В обсуждении принимали участие сотрудники отделов кадров градообразующих предприятий города, образовательных учреждений, студенты и представители родительского комитета города, а также врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
80% школьников уезжают из Нижнего Тагила после окончания школы. По мнению участников круглого стола, изменить подобное положение дел поможет создание студенческого кластера, в котором должны быть созданы условия не только для учебы, но и для проживания и отдыха.
Мы доросли до того, чтобы в Нижнем Тагиле был единый образовательный центр с территорией, где сконцентрированы не только современные лаборатории, но и созданы условия для жизни, отдыха и реализации бизнес-проектов, подчеркнул Владислав Пинаев.
По итогу совещания было решено создать рабочую группу, которая займется разработкой концепции центра для студентов.