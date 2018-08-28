РЖД оштрафованы за недостаточную организацию безопасности на вокзале в Екатеринбурге
Сегодня, 21:00Общество
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РЖД в Екатеринбурге не соблюдали на железнодорожном вокзале Екатеринбурга требования безопасности.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: ИА «Политсовет»
Суд обязал РЖД выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.
Проверка вокзала прошла в мае этого года. По результатам проверки надзорными органами был выявлен ряд нарушений, в их числе: недостаточное оснащение вокзала техсредствами и пропускными пунктами. Кроме того, на территории вокзала не соблюдались условия пропуска людей.
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