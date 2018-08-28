РЖД оштрафованы за недостаточную организацию безопасности на вокзале в Екатеринбурге

Проверка вокзала прошла в мае этого года. По результатам проверки надзорными органами был выявлен ряд нарушений, в их числе: недостаточное оснащение вокзала техсредствами и пропускными пунктами. Кроме того, на территории вокзала не соблюдались условия пропуска людей.