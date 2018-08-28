Скидка 73%: просроченное детское питание продавалось в «Магните» в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле магазин «Магнит», расположенный по адресу ул. Газетная, 97А продавал по акции просроченное детское питание.

Просроченное пюре «Гербер» на витрине находилось с красным ценником за 19 рублей со скидкой в 73%. Просрочку в магазине 26 августа обнаружила жительница Нижнего Тагила, она посмотрела на срок годности продукта и поняла, что товар просрочен на месяц. На упаковках с питанием стояла дата употребления до 24 июля 2018 года.

Месяц просрочки, будьте осторожнее,поделилась женщина в соцсетях.

Ее поддержали и другие тагильчане, сообщив, что тоже сталкивались с просроченными продуктами в магазинах сети «Магнит».

У нас в «Магните» тоже было такое. Детская жидкая кашка, в конце июля стояли коробочки с датой окончания хранения 2 июля 2018, поделилась тагильчанка по имени Юлия.

В Роспотребнадзоре Нижнего Тагила сообщили, что продажа продуктов питания с истекшим сроком годности влечет за собой наложение штрафов.

Реализация продукции с истекшим сроком годности является нарушением требований санитарного законодательства. В соответствии с КоАП подлежит наказанию по ч. 2 ст. 14.43. Влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой; на юридических лиц - от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей с конфискацией предметов административного правонарушения либо без таковой. В магазинах эти требования не должны нарушаться и должны соблюдаться сроки годности продуктов, тем более детского питания,прокомментировали в Роспотребнадзоре.