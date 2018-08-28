Скульптор из Нижнего Тагила выиграл приз на фестивале в Свирске

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Скульптор из Нижнего Тагила Эдуард Пономаренко завоевал приз зрительских симпатий на фестивале бетонной скульптуры в Свирске.
Сюжеты: Нижний ТагилИсточник: «Тагильский рабочий»
В Свирске Иркутской области прошел третий областной фестиваль бетонной скульптуры «Творимир».
В мероприятии участвовали скульпторы из Иркутской области, Улан-Удэ, Читы, Перми и Нижнего Тагила. 22 участника изготовили 13 скульптур за 10 дней фестиваля. Все работы послужат украшением Свирска.
Тагильчанин Эдуард Пономаренко получил приз зрительских симпатий за скульптуру «Девичьи грезы».
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