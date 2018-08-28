Суд над истязателем 5-летнего ребёнка начался в Нижнем Тагиле

На первом заседании заслушивались свидетели. Показания дал, в том числе, и бывший сотрудник Юдина Иван Торлопов. Ранее он обвинил бизнесмена в жестокости и создании секты «Группа крови».

Юдин подавляет людей психологически и физически, я просто боялся его. В суде я дал показания, рассказал, что творил этот человек. Он сидел молча, во время заседания не проронил ни слова,рассказал Торлопов журналистам.