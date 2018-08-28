Суд над истязателем 5-летнего ребёнка начался в Нижнем Тагиле

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С четвёртой попытки в Пригородном суде Нижнего Тагила началось судебное разбирательство в отношении бизнесмена из Екатеринбурга Юрия Юдина, который обвиняется в издевательствах над ребёнком.
Сюжеты: Нижний Тагил
Начало судебного процесса над бывшим владельцем интернет-провайдера «Планета» Юрием Юдиным трижды откладывалось из-за неявки участников. Наконец, 28 августа Пригородный суд Нижнего Тагила приступил к рассмотрению уголовного дела.
На первом заседании заслушивались свидетели. Показания дал, в том числе, и бывший сотрудник Юдина Иван Торлопов. Ранее он обвинил бизнесмена в жестокости и создании секты «Группа крови».
Юдин подавляет людей психологически и физически, я просто боялся его. В суде я дал показания, рассказал, что творил этот человек. Он сидел молча, во время заседания не проронил ни слова,рассказал Торлопов журналистам.
Дата следующего судебного заседания станет известна позже, сообщает URA.ru.
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