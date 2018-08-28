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#домахорошо
Свердловский министр отсудил у Минфина России 3 млн 190 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловский министр отсудил у Минфина России 3 млн 190 тыс. рублей

Сегодня, 22:30Общество
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