Свердловский министр отсудил у Минфина России 3 млн 190 тыс. рублей

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Бывший директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик, с января 2018 года занимающий пост министра инвестиций и территориального развития Свердловской области, взыскал с Министерства финансов РФ 3 млн рублей за необоснованное привлечение к уголовной ответственности.
В 2015 году Ковальчик стал фигурантом уголовного дела о растратах в МУП «Водоканал», которое он возглавлял с 2010 года. Сумму нанесённого ущерба оценили в 19 млн рублей.
На протяжении 6 месяцев бывший директор находился в следственном изоляторе. Государственное обвинение требовало для него 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 200 тыс. рублей. Однако суд полностью оправдал директора МУПа.
Выйдя на свободу, Александр Ковальчик подал в суд на Министерство финансов, требуя компенсацию понесённых судебных расходов и потерянной заработной платы. В итоге судья своим решением обязал ведомство выплатить в пользу министра 3 млн. 190 тыс. рублей, сообщает «ЕТВ».
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