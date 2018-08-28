Свердловский министр отсудил у Минфина России 3 млн 190 тыс. рублей

В 2015 году Ковальчик стал фигурантом уголовного дела о растратах в МУП «Водоканал», которое он возглавлял с 2010 года. Сумму нанесённого ущерба оценили в 19 млн рублей.

На протяжении 6 месяцев бывший директор находился в следственном изоляторе. Государственное обвинение требовало для него 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 200 тыс. рублей. Однако суд полностью оправдал директора МУПа.