В Сибири благодаря «Россетям» уровень аварийности в сетях снизился на 10%

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В Барнауле глава Минэнерго России Александр Новак провел заседание Федерального штаба по вопросу готовности энергетической системы Сибирского федерального округа (СФО) к осени и зиме 2018-2019 годов. Руководитель компании «Россети» Павел Ливинский рассказал об уменьшении количества случаев аварий в регионах.
По словам главы «Россетей», с января по август текущего года в сетях Сибирского федерального округа число технологических нарушений сократилось почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Так, в Сибири необходимую для прохождения осенне-зимнего периода годовую ремонтную программу группа компаний «Россети» завершила уже более чем на 80%. На выполнение необходимых работ было выделено свыше 9,4 миллиарда рублей.
До начала 2019 года в субъектах СФО «Россети» собираются ввести в эксплуатацию порядка 800 мегавольтампер (МВА) новых мощностей. Там же будет построено свыше 3 000 километров линий электропередачи всех классов напряжения, подытожил в рамках своего выступления главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев.
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