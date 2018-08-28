В Сибири благодаря «Россетям» уровень аварийности в сетях снизился на 10%

По словам главы «Россетей», с января по август текущего года в сетях Сибирского федерального округа число технологических нарушений сократилось почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2017 года. Так, в Сибири необходимую для прохождения осенне-зимнего периода годовую ремонтную программу группа компаний «Россети» завершила уже более чем на 80%. На выполнение необходимых работ было выделено свыше 9,4 миллиарда рублей.