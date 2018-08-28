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#домахорошо
В Сибири благодаря «Россетям» уровень аварийности в сетях снизился на 10%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Сибири благодаря «Россетям» уровень аварийности в сетях снизился на 10%

Сегодня, 19:35Общество
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