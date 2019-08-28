42-летнего жителя Екатеринбурга во второй раз забрали в армию
Сегодня, 20:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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42-летнего мужчину призвали пройти военные сборы, которые продлятся три дня, однако оказалось, что пробыть на сборах необходимо 10 дней, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчину вызвали в военкомат, где вручили повестку для прохождения сборов. По словам жены призывника, в военкомате ему сказали, что сборы продляться три дня. 19 августа он уехал, после позвонил супруге и сообщил, что его вместе с остальными призывниками увозят куда-то на 10 дней. Также он сказал, что у него забрали паспорт и заберут телефон.
Позднее выяснилось, что мужчина находится в 32-ом военном городке Екатеринбурга. В ЦВО сообщили, что военные сборы проходят в России ежегодно. Попасть на них может любой годный к военной службе мужчина в возрасте от 28 до 50 лет.
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