42-летнего жителя Екатеринбурга во второй раз забрали в армию

Мужчину вызвали в военкомат, где вручили повестку для прохождения сборов. По словам жены призывника, в военкомате ему сказали, что сборы продляться три дня. 19 августа он уехал, после позвонил супруге и сообщил, что его вместе с остальными призывниками увозят куда-то на 10 дней. Также он сказал, что у него забрали паспорт и заберут телефон.