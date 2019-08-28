«Бунт» тагильских хирургов окончен. Ну и чего они добились?

С чего начались массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле и как информация об этом дошла до Кремля, читайте в первой части публикации TagilCity.ru.

За «бунтом» тагильских хирургов следит уже вся страна. Насколько всё плохо?

27 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с главврачами нескольких больниц региона. После совещания губернатор дал ряд поручений, касающихся анализа системы здравоохранения. Например, среди свердловчан пройдёт независимое социсследование на предмет отзывов о качестве медицинских услуг. Ранее жители области раскритиковали состояние областной медицины в инстаграме главы региона.

Куйвашев поручил проанализировать качество медуслуг после «бунта» тагильских хирургов

Также Куйвашев подчеркнул, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле связана с повышенной нагрузкой на врачей и недоработками в кадровой работе со стороны главных врачей больниц. В связи с этим две больницы Нижнего Тагила ждёт финансовая проверка. В ходе неё будет установлено, как распределялся фонд стимулирования, общий объем зарплаты и как она совмещается с нагрузкой врачей. За выявленные нарушения главврачей ждёт персональная ответственность.

Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное — чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится. Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов,заявил Евгений Куйвашев.

Куйвашев назвал причины «бунта» тагильских хирургов. Больницы ждут проверки финансов

Проверка тагильских больниц проходит и на федеральном уровне — в город прибыли представители минздрава России. Вместе с ними работает комиссия Фонда обязательного медицинского страхования.

В Нижнем Тагиле в ситуации с массовым увольнением хирургов разберется Минздрав России

Несмотря на старание областного минздрава урегулировать инцидент, Евгений Куйвашев объявил выговор министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову.

Глава свердловского Минздрава Андрей Цветков получил выговор от губернатора

В Нижнем Тагиле в этот день, 27 августа, ранее написавшие заявление на увольнение хирурги встретились с Андреем Цветковым, который в связи с инцидентом был отозван из отпуска. Также на этой встрече присутствовали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и представители общественных организаций.

После встречи с представителями власти хирурги отозвали свои заявления и решили не уходить. В министерстве заверили, что врачам будут выделены стимулирующие выплаты за переработки, а также будет пересмотрена система оплаты труда. Также в сентябре на работу выйдут два новых хирурга.

Увольняющиеся тагильские хирурги забрали заявления