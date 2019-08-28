«Бунт» тагильских хирургов окончен. Ну и чего они добились?
За историей с врачебным «бунтом» в Нижнем Тагиле уже несколько дней пристально следит вся страна. Власти региона попытались решить проблему в максимально сжатые сроки. При этом в некоторых городах медики по примеру тагильских коллег начали открыто жаловаться на маленькие зарплаты и большую нагрузку.
С чего начались массовые увольнения хирургов в Нижнем Тагиле и как информация об этом дошла до Кремля, читайте в первой части публикации TagilCity.ru.
27 августа губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провёл совещание с главврачами нескольких больниц региона. После совещания губернатор дал ряд поручений, касающихся анализа системы здравоохранения. Например, среди свердловчан пройдёт независимое социсследование на предмет отзывов о качестве медицинских услуг. Ранее жители области раскритиковали состояние областной медицины в инстаграме главы региона.
Также Куйвашев подчеркнул, что ситуация с увольнением хирургов в Нижнем Тагиле связана с повышенной нагрузкой на врачей и недоработками в кадровой работе со стороны главных врачей больниц. В связи с этим две больницы Нижнего Тагила ждёт финансовая проверка. В ходе неё будет установлено, как распределялся фонд стимулирования, общий объем зарплаты и как она совмещается с нагрузкой врачей. За выявленные нарушения главврачей ждёт персональная ответственность.
Попробуем понять, где допущены ошибки и что нужно сделать. Как вы понимаете, в государственных учреждениях здравоохранения зарплаты начисляются по единым нормативам. В настоящий момент главное — чтобы ситуация не сказалась на медицинском обеспечении жителей Нижнего Тагила. Этого не случится. Региональное правительство делает все необходимое, чтобы тагильчане не испытывали недостатка в квалифицированной помощи хирургов,заявил Евгений Куйвашев.
Проверка тагильских больниц проходит и на федеральном уровне — в город прибыли представители минздрава России. Вместе с ними работает комиссия Фонда обязательного медицинского страхования.
Несмотря на старание областного минздрава урегулировать инцидент, Евгений Куйвашев объявил выговор министру здравоохранения Свердловской области Андрею Цветкову.
В Нижнем Тагиле в этот день, 27 августа, ранее написавшие заявление на увольнение хирурги встретились с Андреем Цветковым, который в связи с инцидентом был отозван из отпуска. Также на этой встрече присутствовали заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков и представители общественных организаций.
После встречи с представителями власти хирурги отозвали свои заявления и решили не уходить. В министерстве заверили, что врачам будут выделены стимулирующие выплаты за переработки, а также будет пересмотрена система оплаты труда. Также в сентябре на работу выйдут два новых хирурга.
По итогу всего случившегося важно отметить, что «бунт» тагильских хирургов привлёк внимание всей страны к проблемам здравоохранения. Вслед за коллегами их примеру последовали травматологи Ставрополья. Их, как и врачей из Нижнего Тагила, не устраивала оплата труда. Протест выразили и медики из Качканара.