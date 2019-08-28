Дело обвиняемого во взяточничестве экс-судьи сврдловского арбитража передано в суд

В 2018 году, по версии следствия, Гаврюшин намеревался получить взятку за вынесение судебного решения в пользу истца. В качестве посредника он привлек своего сына Андрея Гаврюшина. После того, как судья вынес «нужное» решение, у здания суда представитель фирмы передал его сыну денежные средства в размере 14 миллионов рублей. В момент передачи денег Гаврюшин младший был задержан.