Дело обвиняемого во взяточничестве экс-судьи сврдловского арбитража передано в суд
Сегодня, 15:01ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Свердловской области в суд направлено уголовное дело в отношении экс-судьи арбитража Олега Гаврюшина, он обвиняется по статье «Покушение на получение взятки в особо крупном размере», сообщает СКР России.
В 2018 году, по версии следствия, Гаврюшин намеревался получить взятку за вынесение судебного решения в пользу истца. В качестве посредника он привлек своего сына Андрея Гаврюшина. После того, как судья вынес «нужное» решение, у здания суда представитель фирмы передал его сыну денежные средства в размере 14 миллионов рублей. В момент передачи денег Гаврюшин младший был задержан.
Андрей Гаврюшин приговорен к 7,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Олег Гаврюшин в июне прошлого года сложил с себя полномочия судьи.
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