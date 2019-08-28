Глава свердловского Минздрава Андрей Цветков получил выговор от губернатора

Ранее губернатор сообщил, что персональная ответственность также может ожидать руководство тагильских больниц, где уволились все хирурги.

Сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле работает комиссия Минздрава России. После прецедента пять хирургов ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении.