Глава свердловского Минздрава Андрей Цветков получил выговор от губернатора
Сегодня, 13:28ОбществоФото: Минздрав Свердловской области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил выговор главе регионального Минздрава Андрею Цветкову, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее губернатор сообщил, что персональная ответственность также может ожидать руководство тагильских больниц, где уволились все хирурги.
Сегодня стало известно, что в Нижнем Тагиле работает комиссия Минздрава России. После прецедента пять хирургов ЦГБ № 1 в Нижнем Тагиле забрали заявления об увольнении.
Куйвашев поручил проанализировать качество медуслуг после «бунта» тагильских хирургов
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