На Урале возбуждено уголовное дело из-за загрязнения озера Таватуй
Сегодня, 19:17ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Уголовное дело возбуждено по факту несанкционированного сброса в почву коммунальных жидких отходов в поселке Таватуй, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки, которая прошла в феврале 2019 года, были выявлены места сброса отходов из двух колодцев. Из-за этого на ручье, который впадает в озеро Таватуй, образовалась желтая наледь.
Специалисты провели экспертизу, в пробах были выявлены вещества, характерные для коммунальных жидких отходов.
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по статье «Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с опасными биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда окружающей среде.
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