«Он самый нежный и дипломатичный». Артемий Лебедев высказался о Покрасе Лампасе
Дизайнер Артемий Лебедев в своем блоге на YouTube высказался о ситуации вокруг креста Покраса Лампаса, который планировалось восстановить в Екатеринбурге в минувшие выходные.
Лебедев подверг критике поведение протестующих, подчеркнув, что Покрас не вступает в какие-либо конфликты и пытается все ситуации решать дипломатически.
Он самый нежный и самый дипломатичный из всех художников, которых я встречал, он не матерится даже дома,заявил Лебедев.
Протестующих же, по его словам, «отправят в психиатрическую клинику» и рекомендовал им пить успокоительные.
Покрасу не принципиально делать работу, за которую ему потом башку прорубят ледорубом, это совершенно точно не его приоритет и не его мечта,сказал дизайнер.
Напомним, что крест Покраса Лампаса на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге испортили коммунальщики. Художник обещал восстановить работу, однако в минувшие выходные в Екатеринбурге прошли пикеты православных активистов. После народных волнений художник сообщил, что решил отложить свой визит в столицу Урала до момента достижения консенсуса по вопросу восстановления работы.