«Он самый нежный и дипломатичный». Артемий Лебедев высказался о Покрасе Лампасе

Лебедев подверг критике поведение протестующих, подчеркнув, что Покрас не вступает в какие-либо конфликты и пытается все ситуации решать дипломатически.

Он самый нежный и самый дипломатичный из всех художников, которых я встречал, он не матерится даже дома,заявил Лебедев.

Протестующих же, по его словам, «отправят в психиатрическую клинику» и рекомендовал им пить успокоительные.

Покрасу не принципиально делать работу, за которую ему потом башку прорубят ледорубом, это совершенно точно не его приоритет и не его мечта,сказал дизайнер.